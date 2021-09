Der Alpenverein erinnert sich an 100 abwechslungsreiche Jahre

Plus Die Mindelheimer Hütte gibt es seit 100 Jahren. Das wurde nun bei einem besonderen Festabend gefeiert.

„Der Weg ins Glück beginnt bei uns“ – poetisch und vielversprechend zugleich klingt das Motto des Deutschen Alpenvereins Mindelheim. Entsprechend stimmig begrüßte Vorsitzender Gerhard Groos im Forum die zahlreichen Gäste zur Veranstaltung „100 Jahre Mindelheimer Hütte“. Chronist Fritz Wölfle hatte sich für seinen umfangreichen Rückblick auf die lange Hüttengeschichte den renommierten Alpinjournalist und Chefredakteur des „Rucksackradios“ vom Bayerischen Rundfunk, Ernst Vogt, zur Seite geholt. Dem souveränen Gesprächsleiter gelang es in den Gesprächsrunden hervorragend, den einzelnen Teilnehmern Geschichten über ihre ehrenamtliche Tätigkeit rund um die Hütte zu entlocken. Engagiert berichtete Hüttenreferent Max Wohlhaupter und auch seinem Vorgänger Helmut Gaschler lauschte man gebannt seiner Darstellung aus „schönen, aber auch schwierigen Zeiten.“