Der Mindelheimer Kunstverein hat jetzt einen neuen Vorstand

Nach verspäteten Neuwahlen freut sich der Nachfolger von Christel Klemenjak auf sein Amt als Leiter des Mindelheimer Kunstvereins.

Eigentlich hätten die Neuwahlen bereits im November 2020 stattfinden sollen, doch die Pandemie machte eine Durchführung der Mitgliederversammlung samt Neuwahlen unmöglich, so blieb Christel Klemenjak auf unbestimmte Zeit in ihrem Amt. Nun aber ließen die gesunkenen Inzidenzzahlen die Mitgliederversammlung zu und es wurde über den neuen Vorstand abgestimmt.

Der neue Vorsitzende des Mindelheimer Vereins bringt viel Erfahrung mit

Klaus Ruttmann, der seit vier Jahren Schatzmeister des Vereins war, ist neuer Vorsitzender und tritt die Nachfolge von Klemenjak an. Der 1947 in Nürnberg geborene Ruttmann bringt reichlich Erfahrung mit. Nicht nur, dass er den Verein inzwischen sehr gut kennt, er war auch viele Jahre als Projektleiter bei einem großen Konzern in München und sechs Jahre Vorsitzender vom Reitverein St. Georg in Starnberg. Seit acht Jahren lebt er mit seiner Frau Maximiliane, die ebenfalls Künstlerin ist, in Mindelheim. Die Stadt und ihre Menschen habe er in dieser Zeit „lieben und schätzen gelernt.“ Ruttmann hätte seine bisherige Position in dem bestehenden Team auch gern beibehalten – „In den vier Jahren als Kassenwart durfte ich wieder erleben, wie harmonische Vorstandsarbeit aussieht!“ – doch sowohl Christel Klemenjak als auch die Mitglieder des künstlerischen Beirats wollten nicht mehr kandidieren. Ruttmann hat großes Verständnis dafür, er weiß wie zeitintensiv die Vereinsarbeit ist, gleichwohl hängt sein Herz daran, gerade weil der Kunstverein Mindelheim ein so überaus lebendiger Verein geworden ist mit all den Veranstaltungen rund um Kunst und Kultur. „Ich weiß, welche Energie, Zeit und Arbeit Christel Klemenjak zum Wohle des Vereins aufgewendet hat, wie viele neue Ideen sie realisiert hat! Es wird sehr schwer werden, es ihr nur im Ansatz gleich zu tun!“

Klaus Ruttmann legt Wert auf gute Teamarbeit

Dass es dafür ein gutes und harmonisches Team braucht, betont Ruttmann und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Michael Bahr, der nach einigen Jahren im Beirat nun das Amt des 2. Vorsitzenden übernimmt. „Er wird sich aller künstlerischen Belange und Fragen annehmen, denn ich bin zwar künstlerisch sehr interessiert, aber selbst nicht in diesem Metier tätig“, erzählt Ruttmann.

Die Frage, ob er vielleicht doch auch mal zu Pinsel und Farben greifen will, kann er lachend, aber doch entschieden verneinen. Im Künstlerischen Beirat sitzen fortan Dieter Tegeder, Katrin Schmidt-Penski und Johann Jörg. Margarete Mayer bleibt Schriftführerin und wird sich auch wieder um die Vorbereitung, Organisation und Durchführung der Kunstreisen kümmern. Das Amt des Kassenwarts übernimmt Peter Fraefel, Rechnungsprüferin wird Christine Pippig, die in leitender Stellung in der Sparkasse in Krumbach arbeitet. Ruttmann freut sich auf seine Aufgabe, auf die Zusammenarbeit mit seinem neuen Team, auf die Kooperation mit Christian Schedler und der Stadt Mindelheim, auf die guten Anregungen von Vereinsmitgliedern, auf den lebendigen Austausch und die Planung der nächsten Ausstellung, auch wenn alles noch immer unter dem Stern der Pandemie steht und man schlicht flexibel mit den Ideen bleiben muss. „Ich hege die Hoffnung, dass dieser Kunstverein weiterhin seinen positiven Beitrag zur Gestaltung der Stadt Mindelheim beitragen kann!“ (tisch)