Der Schweigechor wider Willen

Plus 55 Übungsabende musste die Mindelheimer Sängervereinigung wegen Corona ausfallen lassen. Jetzt trifft sich der Chor erstmals nach so langer Zeit wieder. Wir waren dabei - mit Video.

Die Außentür der ehemaligen Silvesterkirche ist noch zugesperrt, da stehen die Ersten schon erwartungsvoll vor dem Eingang. Niemanden der sieben Herren stört das. Man kennt sich gut, und es gibt ja viel zu erzählen nach so langer Zeit der Entbehrung an diesem Mittwochabend. Der Schlüsselgewaltige lässt noch ein paar Minuten auf sich warten. Es ist der Vorsitzende der Sängervereinigung Hans-Georg Wawra. Schlimme Wochen und Monate liegen hinter dem Männerchor.