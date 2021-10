Der TSV Mindelheim rutscht unter die 2000-Mitglieder-Marke

Plus Der Mindelheimer Verein steht finanziell trotz der Corona-Krise gut da, verliert aber Mitglieder. Die Austritte könnten noch mehr werden, warnt der wiedergewählte Vorsitzende.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Der TSV Mindelheim ist bislang überraschend gut durch die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen gekommen. Das wurde bei der 160. Generalversammlung des Vereins deutlich.