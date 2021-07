Mindelheim

18:01 Uhr

Der singende Stadtrat Gix Steber und sein Malle-Song vom "Bier-Ufo"

Plus Franziskus Steber ist Stadtrat in Mindelheim und Musiker. Seinen Corona-Frust hat er in einem Spaßlied über ein "Bier-Ufo" verarbeitet - und er hat einen Herzenswunsch dazu.

Von Johann Stoll

Er ist inzwischen ernsthafter Politiker. In der CSU-Fraktion arbeitet der 36-Jährige ehrenamtlich im Mindelheimer Stadtrat mit. Franziskus Steber macht das seiner Heimatstadt zuliebe. Aber wirklich aufleben, das tut er nicht in langen Arbeitssitzungen im Forum. Gix Steber ist Musiker, Kreativmensch und jemand, der sich nicht scheut, auch mal einen Spaß mitzumachen. So wie jetzt mit dem Song über ein Bier-Ufo.

