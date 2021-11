Mindelheim

10:07 Uhr

Die Heilige Familie aus der Mindelheimer Jesuitenkrippe war auf Reha

In der Jesuitenkirche ist in diesem Jahr nur ein kleiner Teil der barocken Krippenfiguren zu sehen. Die anderen werden aufwendig restauriert.

Plus Warum in der Jesuitenkirche in Mindelheim gerade nur wenige Krippenfiguren zu sehen sind und Schaf-Paten gesucht werden.

Von Franz Issing

„Da fehlt doch was“ mögen sich Krippenfreunde denken, die dieser Tage die Mindelheimer Jesuitenkirche besuchen. Statt der aufwendig in Szene gesetzten Darstellung mit rund 80 Figuren gibt es heuer nur eine sehr abgespeckte Version mit der heiligen Familie zu sehen. Die barocke Jesuitenkrippe die aus dem Jahr 1618 stammt, wird saniert. Nur zehn bereits restaurierte Figuren sind in diesem Jahr zu sehen. Die übrigen 70 Krippen-Darsteller durchlaufen noch eine „Reha-Maßnahme. Damit ihre seelenvollen Gesichter wieder leuchten und wieder barocke und noble Blässe zeigen, müssen sie dringend restauriert und konserviert werden. Wie gut „die Reha“ gelingen kann, ist der Heiligen Familie und den anderen Figuren in der Jesuitenkirche deutlich anzusehen.

