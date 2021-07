Mindelheim

09:00 Uhr

Die Helden der Mindelburg

Plus In Mindelheim haben Mediziner nach 1944 Schwerstverletzte wie Maximilian Loibl ins Leben zurückgeholt. Der 94-Jährige konnte jetzt ein paar ungeklärte Fragen beantworten - und hat eine klare Botschaft an die Jungen.

Von Johann Stoll

Seit feststeht, dass die Mindelburg nach 72 Jahren wieder an die Stadt zurückfällt und damit für die breite Öffentlichkeit zu erleben sein wird, ist auch das Interesse an der mächtigen Schlossanlage über der Kreisstadt neu erwacht. Ein Kapitel in der langen Geschichte der Burg spielt in der Neuzeit zwischen 1945 und 1950. Damals diente die Anlage als Lazarett für Schwerstverletzte aus dem Zweiten Weltkrieg. Der letzte Zeitzeuge ist Maximilian Loibl aus der Nähe von Landshut. Der 94-Jährige konnte jetzt ein paar ungelöste Fragen aufklären.

