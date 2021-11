Die Mindelheimer Altstadt bleibt Sanierungsgebiet

Wer in Mindelheims Innenstadt sein Haus herrichtet, kann weiter Zuschüsse bekommen.

Ende Dezember 2021 wäre Schluss gewesen, hätte der Stadtrat in Mindelheim nicht reagiert. Städtebaufördermittel wären in Zukunft keine mehr geflossen, wenn die Räte nicht einen formalen Beschluss gefasst hätten. Hausbesitzer in der Mindelheimer Altstadt, die ihre Immobilien herrichten wollen, hätten dann keinen staatlichen Zuschuss mehr bekommen. Dieses Schreckensszenario ist per einstimmigem Beschluss abgewendet worden. Voraussetzung für weitere staatliche Fördermittel ist eben eine Sanierungssatzung. Jetzt gilt die Altstadt für weitere 15 Jahre als Sanierungsgebiet.

Die Sanierung der gesamten Altstadt in Mindelheim ist noch nicht abgeschlossen

1990 war für die Mindelheimer Altstadt ein förmlich festgelegtes Sanierungsgebiet beschlossen worden. Spätestens Ende 2021 sollte die Satzung aufgehoben werden. Weil aber die Altstadtsanierung noch nicht abgeschlossen ist und die Stadt auch weiterhin Mittel aus der Städtebauförderung für öffentliche und private Bauarbeiten beantragen möchte, musste die Frist jetzt verlängert werden.

Die Sanierungsziele sind im integrierten Stadtentwicklungskonzept festgelegt worden. Dieses Insek war nach einer Bürgerbeteiligung 2019 erarbeitet worden.

Im nächsten Jahr wird das Westernacher Tor renoviert

Der Leiter des Bauamtes, Michael Egger, kündigte für das kommende Jahr weitere Sanierungsarbeiten für die Altstadt an. Geplant sei, die Gerberstraße und das Westernacher Tor anzugehen. (jsto)