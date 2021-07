Die Mindelheimer Schilder-Panne

Plus Ein Versäumnis des Mindelheimer Bauhofs ärgert Bürgermeister Stephan Winter. Nutzen die Wirte die Freiflächen zu wenig?

Beim Verkehrsversuch der Stadt Mindelheim , an den Wochenenden nach Ladenschluss nur noch Anlieger in die Innenstadt fahren zu lassen, hat es vorigen Samstag eine Panne gegeben. Ein Mitarbeiter des Bauhofs hatte offenbar vergessen, zwei Schilder auszukreuzen. Das hatte zur Folge, dass Autofahrer nach 14 Uhr weiter über die Pfarrstraße und das Obere Tor ausgefahren sind. Eigentlich hätte über das Obere Tor zu diesem Zeitpunkt nur noch eingefahren werden dürfen.