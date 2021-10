Die Mindelheimer Stadtkapelle hat viel vor

Plus Die Mindelheimer Stadtkapelle muss wegen coronabedingter Probenpausen einiges aufholen. Dass die Ehrenamtlichen zupacken können, beweisen sie beim Bau des Probelokals.

„Leider konnten wir das blasmusikalische Niveau in der Zeit vor Corona nicht über die vielen probelosen Monate retten“, bedauerte Vorstand Peter Müllner bei der Generalversammlung der Mindel heimer Stadtkapelle, die im Stadel auf dem Bauplatz für das neue Probelokal östlich der Eichetkapelle stattfand.