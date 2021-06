Mindelheim

Die Mindelheimer Stadtkapelle probt den Restart

Plus Nach acht Monaten Zwangspause kommen die Musiker erstmals wieder zu einer Probe zusammen.

Von Johann Stoll

Die meisten kommen mit dem Fahrrad angefahren, den Instrumentenkoffer auf den Rücken geschnallt. Die Sonne strahlt vom blauen Abendhimmel im Eichet, so als wollte sie all das vergessen machen, was die Musiker in den vergangenen Monaten erlebt haben oder besser nicht erlebt haben. Unvorstellbar lange acht Monate war Pause. Keine gemeinsame Probe, kein Treffen, kein Konzert, nichts. An diesem sonnigen Sommerabend Mitte Juni startet die Stadtkapelle Mindelheim ins Jahr 2021.

