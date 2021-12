Die Stadt Mindelheim lässt ihre Kanäle sanieren

Die Mindelheimer Räte haben einen entsprechenden Auftrag jetzt an eine Günzburger Firma vergeben.

Für alle Städte und Gemeinden ist der Unterhalt des Kanalnetzes eine kostspielige Daueraufgabe. In Mindelheim hat sich das Ingenieurbüro Steinbacher-Consult aus Augsburg das unterirdische Rohrsystem im Gebiet nördlich der Landsberger Straße näher angesehen. Die gute Nachricht: Die Kanäle sind dort zwar teilweise undicht, sie sind aber nicht hydraulisch überlastet. Das nämlich hätte die Stadt gezwungen, Bagger anrollen zu lassen, um die Kanäle zu vergrößern.

Auf 750 Metern wird in den Kanälen ein Schlauch eingebaut

Gemacht werden muss aber in jedem Fall etwas. Wie Bürgermeister Stephan Winter vor dem Umwelt-, Verkehrs- und Bauausschuss ausführte, kommt es in den Straßen Altenstaig-, Homann-, Schenk-, Germiller- und Natherstraße zu einer sogenannten Inlinersanierung. Dabei wird in die Kanalisation auf einer Länge von 750 Metern ein Kunststoffschlauch eingebracht, der dann aufgeblasen wird. Dieser wird dann mit Harz getränkt, so dass er ein dichtes und festes Gebilde gibt. Der Kanal wird auf diese Weise saniert, ohne dass Bauarbeiten nötig werden. Auch 25 Hausanschlüsse müssen erneuert werden.

Der Auftrag hat ein Volumen von über 250.000 Euro

Diese Arbeiten hat Steinbacher im Auftrag der Stadt beschränkt ausgeschrieben. Zehn Angebote waren eingegangen. Den Zuschlag bekam die Firma Bendl aus Günzburg zum Preis von rund 257.500 Euro. Das Angebot liegt gut 1000 Euro unter der Kostenberechnung. Der Zuschlag fiel einstimmig. (jsto)