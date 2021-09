Mindelheim

vor 16 Min.

Diese beiden Mindelheimer helfen ihren Landsleuten

Erol Ali und seine Frau Elvan Chousein haben in Mindelheim ein kleines Schreibbüro, in dem sie Menschen helfen, die zum Beispiel Schwierigkeiten dabei haben, deutsche Formulare auszufüllen..

Plus In ihrer Schreibstube lösen Erol Ali und seine Frau Elvan Chousein Verständigungsprobleme – meist sprachliche, manchmal aber auch kulturelle

Von Sandra Baumberger

Wie schwer es ist, in einem Land zu leben, dessen Sprache man nicht spricht, wissen Erol Ali und seine Frau Elvan Chousein aus eigener Erfahrung. Denn als sie vor rund 30 Jahren aus dem griechischen Westthrakien nach Deutschland kamen, ging es ihnen genauso. Inzwischen können sie sich jedoch verständigen und helfen in ihrer Schreibstube in Mindelheim vor allem Landsleuten bei sprachlichen Problemen – und manchmal auch bei kulturellen.

