Mindelheim

07:01 Uhr

Diese beiden gehen wieder in Mindelheim zur Berufsschule - diesmal aber als Lehrer

Alexander Baum (links) fühlt sich als Fachlehrer an der Technikerschule wohl. Christoph Müller will den Weg des Quereinsteigers ebenfalls gehen und wird bald seine Fachlehrerausbildung in München beginnen. „Wir sprechen das offen an. Aber die Erfolgsquote ist nicht so groß.“„Es gibt Schüler, die lernen wollen. Und es gibt die, die man anschubsen muss.“

Plus Seit Jahren kämpfen Berufsschulen in Deutschland um Lehrer – und machen sich selbst auf die Suche nach geeigneten Kandidaten. Zwei Quereinsteiger in Mindelheim erzählen, warum sie den Lehrberuf der freien Wirtschaft vorziehen.

Von Axel Schmidt

Eines der größten Probleme im deutschen Bildungssektor ist der Lehrermangel. Besonders gravierend ist er an Berufsschulen. So hat die Bertelsmann-Stiftung bereits 2018 in einer Studie errechnet, dass in Deutschland bis zum Jahr 2030 rund 60.000 neue Berufsschullehrer benötigt werden. Jährlich müssten laut der Studie bis zu 4800 Lehrer neu gefunden werden. Doch davon ist man auch 2020 noch weit entfernt. Deshalb versuchen viele Schulen, selbst geeignete Kandidaten anzuwerben. In Mindelheim hat das zuletzt immer wieder geklappt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen