Donovan Aston in Mindelheim: Ein Konzert der etwas anderen Art

Plus Donovan Aston machte mit Genesis-Hits im Reichsadler in Mindelheim Appetit auf mehr - und das, obwohl alles ein wenig anders ablief als geplant.

Ein Abend mit den Hits von Phil Collins und Genesis interpretiert von Donovan Aston. So war es angekündigt und dazu gab es noch ein Drei-Gänge-Menü bei Khurrams im Reichsadler in Mindelheim. Doch dann kam es ein bisschen anders.