Drei Zonen: Wo in Mindelheim welche Werbung erlaubt ist

Plus Der Mindelheimer Stadtrat hat seine Regeln für Werbeanlagen aktualisiert. Die Stadt ist dafür in drei Zonen eingeteilt.

Josef Doll (Grüne) hatte noch ein paar Detailfragen, dann ging es sehr schnell im Mindelheimer Stadtrat: Die aktualisierte Werbeanlagensatzung der Stadt Mindelheim ist einstimmig auf den Weg gebracht worden. Der MN-Werbekreis hatte bereits im Vorfeld der Sitzung grünes Licht gegeben.