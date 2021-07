Mindelheim

19.07.2021

Ein Hauch von Frundsbergfest beim Frundsberg Fähnlein

Neulinge und alte Hasen übten beim Open-Air-Tag des Frundsberg Fähnleins „Im Eichet“ den Umgang mit dem Speer. Wichtig ist nicht nur, ihn richtig zu halten, sondern auch, ihn so abzulegen, dass niemand versehentlich verletzt wird.

Plus Das Frundsberg Fähnlein schürt mit seinem Open-Air-Tag "Im Eichet" bei Mindelheim die Vorfreude auf das Frundsbergfest im kommenden Jahr.

Von Ulla Gutmann

Landsknechte, Marketenderinnen, Handwerker und Spielleut’ haben sich am Wochenende im Mindelheimer Eichet ein Stelldichein gegeben. Das Frundsberg Fähnlein verbreitete dort bei seinem Open-Air-Tag einen Hauch von Frundsbergfest, das in diesem Jahr coronabedingt abgesagt und auf 2022 verschoben wurde. Die Freude bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen war groß, endlich mal wieder selbst in das historische Gewand zu schlüpfen und sich auf Zeitreise zu begeben.

