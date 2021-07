Ein Mindelheimer steht im Finale des Heimatsound-Wettbewerbs

Plus Der Mindelheimer Johannes Fäßler ist Teil des Duos "Kleister". Mit der MZ sprach er über das Arbeiten auf Distanz, den Vorteil des Unvorbereitet-Seins und sein neuestes Allgäuer Projekt.

Sie machen „Kammer-Hip-Hop aus live geloopten Beatboxbeats, Jazzklavier, Synthie und Rap“. Kennengelernt haben sich Lukas Derungs und Johannes Fäßler (die beiden „Komponenten“ Ludwig van Beathoven und Heinrich von Kleister, wie sie sich selbst bezeichnen) 2014 in einer WG in Mannheim „im Dunstkreis der Musikhochschule“. Seitdem haben sie dreieinhalb Alben aufgenommen und über 200 Konzerte gespielt. Lukas Derungs kommt aus Freiburg, hat Jazz-Klavier studiert und internationale Preise gewonnen. Zu seinen Beats legt der Mindelheimer Johannes Fäßler seine Texte – gesellschaftlich und politisch aktuell, lyrisch verliebt und sprachlich präzise. Ihre Ideen haben allen Freiraum und finden doch stets zueinander. Kleister eben. Eine klebrige Masse. Ziemlich großartig! Jetzt stehen sie im Finale beim Heimatsound-Wettbewerb von Bayern2 – bis 1. August kann man für die beiden abstimmen.