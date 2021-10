Mindelheim

vor 18 Min.

Ein feiner Zug des Mindelheimer Maristen-Lehrers

Martin Weiß-Paschke ist nicht nur Lehrer am Mindelheimer Maristenkolleg, sondern auch Schaffner in einer historischen Nürnberger Straßenbahn.

Plus Martin Weiß-Paschke ist begeisterter Lehrer, Bahnfreund und Schaffner. Und so hat er jetzt kurzerhand seinen Mindelheimer Abiturjahrgang zu einem besonderen Ausflug nach Nürnberg eingeladen.

So mancher Bub träumt von einem späteren Leben als Lokführer, und wird dann doch Lehrer, Verwaltungsangestellter, Ingenieur, Verkäufer, Fußballprofi oder Lokalredakteur. Da ging es Martin Weiß-Paschke nicht anders. Als kleiner Junge ließ er sich von Loks und Zügen begeistern. Am Ende ist er Gymnasiallehrer am Maristenkolleg in Mindelheim geworden. Seine Begeisterung für Loks, Züge und Straßenbahnen hat er sich aber bis heute bewahrt. Seine Modelleisenbahn hält er in Ehren. Und manchmal lassen sich beide Leidenschaften sogar verbinden.

