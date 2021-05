Mindelheim

Ein neuer Wochenmarkt für Mindelheim in der Kulturfabrik

Marion Fiene hat schon viele „Marktschwärmereien“ besucht und will diesen Markt nun auch in Mindelheim veranstalten.

Plus Marion Fiene will in der „Marktschwärmerei Mindelheim“ ab Mitte Juni Kunden und Erzeuger von Lebensmitteln aus der Region zusammenbringen – und so funktioniert’s.

Von Melanie Lippl

Neben Dienstag und Samstag wird es bald noch einen weiteren Markttag in Mindelheim geben, nämlich Donnerstag. Allerdings läuft dieser Markt etwas anders ab als gewohnt: Er ist eine Kombination aus Online-Shop und regionalem Bauernmarkt. „Marktschwärmer“ nennt sich das Prinzip, das es bereits 1347 Mal in sieben Ländern gibt – und nun auch bald in Mindelheim. Doch wer und was steckt eigentlich hinter der „Marktschwärmerei Mindelheim“ – und wie funktioniert sie?

