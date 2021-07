Mindelheim

vor 50 Min.

Ein neues Heim für Obdachlose in Mindelheim

Plus Weil das bisherige Obdachlosenheim in Mindelheim 2022 weichen muss, soll nächstes Jahr ein neues gebaut werden.

Von Johann Stoll

Vor vier Jahren bereits hat die Stadt Mindelheim das Grundstück Daimlerstraße 1a an die Firma Glass verkauft, auf dem derzeit noch die Obdachlosenunterkunft der Stadt untergebracht ist. Das war in nicht öffentlicher Sitzung im Stadtrat 2017 so entschieden worden. Im Sommer 2022 soll das Obdachlosenheim wie berichtet weichen. Eine neue Unterkunft soll im kommenden Frühjahr errichtet werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen