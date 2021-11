Ein neues Symbol der Freundschaft in Mindelheims Partnerstadt

Plus In Schwaz trafen sich Vertreter aller Mindelheimer Partnerstädte zur Enthüllung einer Gedenktafel. Doch auch die Corona-Krise zog sich wie ein roter Faden durch die Begegnungen der Delegationen.

„Unsere Stadt lebt wieder“, sagte Bürgermeister Hans Lintner bei der Eröffnung der Schwazer Kulturmeile am Nationalfeiertag mit Blick auf das umfangreiche Programm. Über 20 Museen und kulturelle Einrichtungen hatten ihre Pforten geöffnet. Zum Programm gehörte auch die Einweihung eines neuen Partnerschaftssymbols im Kirchpark, zu der auch eine Delegation aus Mindelheim sowie Freunde aus fast allen anderen Partnerstädten angereist waren.