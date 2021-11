Eine Fassade mit Glas und Holz für das Landratsamt in Mindelheim

Plus Das Gebäude wird aufgestockt. Kreis- und Bauausschuss legen fest, wie der neue vierte Stock der Mindelheimer Behörde aussehen soll.

Die geplante Aufstockung des Landratsamtes in Mindelheim um ein viertes Stockwerk war erneut Thema einer gemeinsamen Sitzung von Kreis- und Bauausschuss. Hintergrund war die Gestaltung: Im Oktober hatten sich die Mitglieder des Bauausschusses mehrheitlich gegen die Loggien ausgesprochen, die das Architekturbüro vorgeschlagen hatte, um die Fassade optisch zu untergliedern und die Flure mit natürlichem Licht zu versorgen. Nun stellte Architekt Jochen Schurr, der der Sitzung per Videoübertragung zugeschaltet war, den neuen Entwurf vor.