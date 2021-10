Elisabeth Kienle aus Mindelheim hatte Losglück in letzter Minute

Beim MZ-Bilderrätsel hat Elisabeth Kienle aus Mindelheim 1000 Euro gewonnen. Was sie sich von dem Geld gönnt.

Elisabeth Kienle konnte ihr Glück kaum fassen. Die Mindelheimerin löste das Bilderrätsel in der MZ mit links und schon war sie mit Fortuna im Bunde. Ein „Rosenstock“ blühte auf und brachte ihr satte 1000 Euro. „Seit Jahren spiele ich beim Rätsel in der Heimatzeitung mit, habe aber noch nie etwas gewonnen“, erzählt sie. Auch am Samstag hätte sie beinahe ihr Date mit Fortuna vergessen. Quasi in letzter Minute rief sie bei der Gewinn-Hotline an, gab das Lösungswort durch und wurde als Tagesgewinnerin gezogen.

Die Mindelheimerin hat die Hoffnung auf einen Gewinn nie aufgegeben

Trotz zahlreicher Misserfolge hat Elisabeth Kienle die Hoffnung nie aufgegeben, einmal einen größeren Gewinn zu landen. Mit ihrem Mann Anton hat sie vereinbart: Wenn uns das Glück einmal hold sein sollte, dann gönnen wir uns was ganz Besonderes. Dazu haben sie jetzt reichlich Gelegenheit. Eine Flusskreuzfahrt von Passau nach Budapest schwebt ihnen vor. „Eine Teilstrecke haben wir schon mit dem Fahrrad zurückgelegt und fanden die Landschaft entlang der Donau sehr reizvoll“, verraten die Mindelheimer Eheleute. (iss)