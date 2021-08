Elterncafé für Schwangere und Eltern von Kleinkindern

Für Schwangere und Eltern von Kleinkindern aus dem Unterallgäu gibt es wieder viele interessante Veranstaltungen - teils live in Mindelheim, teils online.

Das Elterncafé der Koordinierenden Kinderschutzstelle und der Schwangerenberatung am Landratsamt Unterallgäu findet jetzt wieder live statt – an einem neuen Ort. Jeweils am ersten und dritten Dienstag im Monat von 10 bis 11.30 Uhr treffen sich Schwangere, Mütter und Väter von Kindern bis drei Jahre in der Begegnungsstätte St. Elisabeth des Dominikus-Ringeisenwerks, Krumbacher Straße 20 in Mindelheim. Ergänzend werden Online-Veranstaltungen angeboten.

Folgende Themen stehen im nächsten Halbjahr live auf dem Programm:

7. September: „Komm, wir frühstücken“ – Lieblingsbrotzeiten für Kinder einfach, schnell und schmackhaft für den Familienalltag. Referentin ist Diplom-Ökotrophologin Sonja Eichin.

21. September: „Tragehilfen – Tragetücher" Nicole Schrey , Trageberaterin, Kinderkrankenschwester und Stillberaterin, stellt verschiedene Tragemöglichkeiten für das Baby vor.

5. Oktober: Zu „Kinderunfälle – was tun?" informiert Ilona Salger , Ausbilderin beim Malteser Hilfsdienst Unterallgäu .

19. Oktober: „Kleine Filzschale" – aus bunter Merinovlieswolle stellen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in dreidimensionaler Filztechnik eine Filzschale her. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Referentin ist Angelika Geißler von der „WollFuehlFactory".

2. November: „Ich werde große Schwester/großer Bruder" – Kinderkrankenschwester Melanie Rampp geht den Fragen zur Geburt eines Geschwisterchens auf den Grund.

16. November: „Hautpflege im Baby- und Kleinkindalter" – Naturkosmetikerin Miriam Hutterer gibt Informationen und praktische Tipps zu den Besonderheiten von Baby-und Kinderhaut.

7. Dezember: „Wir nähern uns Weihnachten " – unter Anleitung von Floristin Christel Lidel gestalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einzigartige Adventsdekorationen für unser Zuhause.

21. Dezember: „Jahresausklang 2021" – eine gemütliche Einstimmung auf Weihnachten gestaltet von Rita Heidorn von der Schwangerenberatungsstelle und von Maria-Luise Bogner von der Koordinierenden Kinderschutzstelle .

Diese Online-Veranstaltungen für Eltern im Unterallgäu gibt es

Zudem gibt es diese Onlineveranstaltungen jeweils dienstags von 18 bis 19.30 Uhr:

14. September: „Abschied von der Windel“ – Kinderkrankenschwester Melanie Rampp erklärt, wann Kinder so weit sind, sich von der Windel zu verabschieden und wie Eltern ihr Kind beim „Sauberwerden“ begleiten können.

26. Oktober: „Die erste Zeit mit dem Baby" – nach der Geburt eines Kindes ist vieles neu. Eva-Maria Rottach , Leiterin der Katholischen Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen Landsberg , gibt Anregungen, wie Eltern erkennen, was ihr Baby braucht und wie sich durch die Geburt eines Kindes das Familienleben ändert.

– nach der Geburt eines Kindes ist vieles neu. , Leiterin der Katholischen Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen , gibt Anregungen, wie Eltern erkennen, was ihr Baby braucht und wie sich durch die Geburt eines Kindes das Familienleben ändert. 30. November: „Bewegung macht schlau“ – Sportwissenschaftler Jürgen Maaßmann beleuchtet die motorische Entwicklung von der Geburt bis zum Alter von drei Jahren und zeigt mit vielen praktischen Beispielen, wie Bewegung zu einem festen Bestandteil im Familienalltag werden kann.

Eine Anmeldung ist erforderlich

Für alle Veranstaltungen – live und online – ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich unter www.unterallgaeu.de/veranstaltungen. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei. Weitere Informationen unter der Telefonnummer (08261) 995-412 oder -411 und unter www.unterallgaeu.de/kinder. (mz)