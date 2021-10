Er hatte den Geistesblitz vom Weihnachtsmarkt auf der Mindelburg

Mindelheims Kulturamtsleiter Christian Schedler bekommt für seine Idee eines Weihnachtsmarktes auf der Mindelburg viel Zuspruch. Wie kam er überhaupt darauf und was stellt er sich darunter vor?

Herr Schedler, Sie haben mit Ihrer Idee eines Weihnachtsmarktes auf der Mindelburg offenbar einen Volltreffer gelandet. Bei einer nicht repräsentativen Umfrage unserer Redaktion auf Facebook haben sich 145 Menschen für die Mindelburg, 69 für einen Markt auf dem Marienplatz und 24 für den Verbleib auf dem Kirchplatz ausgesprochen. Wie ist die Idee entstanden?

Christian Schedler: Ich war im September mit Markus Fischer, dem Leiter des geplanten Museums, auf der Mindelburg. Wir haben uns umgeschaut, haben Bauforschung betrieben und die Stimmung da oben erlebt. Es war am späten Nachmittag, als es schon langsam dämmrig wurde und das Licht anging. Wir waren uns einig, das wäre doch ein schöner Ort für einen Weihnachtsmarkt. Ich habe dann Bürgermeister Dr. Stephan Winter informiert, was er dazu meint. Es könnte ja auch eine große Schnapsidee von mir sein. Dr. Winter war sehr angetan. Er meinte, das wäre wirklich ein toller Ort.

Es müsste aber ein ganz besonderer Markt sein, nicht das Übliche. Schließlich haben wir die Idee dem Kulturausschuss vorgestellt. Wir wollten uns im Grunde einen Auftrag geben lassen, weiter zu überlegen, was man auf der Burg machen kann, was es kostet und wie die Stimmung in der Stadt dazu ist. Es soll schließlich ein Markt für Mindelheim sein.

Sie sagen, es soll ein ganz besonderer Markt werden. Gibt es dazu schon erste Ideen?

Christian Schedler: Das ist noch alles sehr frisch. Man könnte sich, aber das ist wirklich noch nicht weiter überlegt, ein starkes mittelalterliches Gepräge vorstellen. Dazu könnte man unter anderem Gruppen vom Frundsberg-Festring einbinden, auch für die passende Musik. Man könnte noch auf passende Kunsthandwerker schauen. Und in den Verzehrbuden sollten Speisen geboten werden, die eher in diesen Bereich passen.

Jetzt entsteht ein Arbeitskreis aus Vertretern des Stadtrates, des Kulturamtes, der Einzelhändler und der Gastronomie. Wie sieht dazu die Planung aus? Wenn der Markt 2022 starten soll, muss ja im Frühjahr alles eingetütet sein.

Christian Schedler: Das ist alles sehr sportlich. Der Ausschuss soll so rasch wie möglich zusammengestellt werden. Dr. Winter wird sich dazu mit den Fraktionen abstimmen, wer dabei sein könnte. Sobald dieser Ausschuss steht, würden wir uns so schnell wie möglich mit ihm treffen wollen. Zunächst startet die Stadt nächste Woche mit einer Umfrage an die Geschäftsleute in der Innenstadt, und zwar an alle und auch an alle Gastronomen. Wir brauchen Rückmeldungen, wie denn die Einstellung zum Weihnachtsmarkt grundsätzlich ist. Wie nötig ist er? Wir fragen auch, wie sie sich das Ganze vorstellen können. Wenn in der Stadt dann etwas anderes angeboten wird, was sollte das sein? Diese Rückmeldung halten wir für ganz wichtig für alle weitere Arbeit.

Vor den Stadträten haben Sie bereits angedeutet, dass da einiges an Geldern notwendig werden wird, für neue Buden und zusätzliche Parkplätze etwa. Welches Finanzvolumen muss der Stadtrat denn bereit sein, im Haushalt einzustellen?

Christian Schedler: So weit sind wir noch nicht. Bei der Parkplatzfrage sind wir aber auf einem sehr guten Weg. Der Parkplatz der Familie Bertele könnte auf kostengünstige Weise erweitert werden. Natürlich steht der Parkplatz auf der Schwabenwiese zur Verfügung. Das Ganze muss gut ausgeschildert werden, dann kann man gut zu Fuß hinaufgehen. Auf die Kronburg oder auf Schloss Hohenzollern muss man auch laufen. Man könnte an einen Bus-Shuttle denken oder an den Flexibus, doch das ist eine Kostenfrage.

Sie haben die Buden angesprochen. Wir hatten erst kürzlich ein Treffen mit dem Bauhof. 25 Buden könnten wir etwa auf der Burg unterbringen. Wir müssten aber viele alte Buden in jedem Fall erneuern. Viele davon stammen noch aus dem Jahr 1984 und sind kaum mehr aufstellbar.

Die Stadt hat erst seit Sommer wieder die volle Verfügungsgewalt über die Mindelburg. Bis die neue Burgen-Erlebniswelt steht, ist noch immens viel Arbeit. Wie realistisch ist es, dass man schon im Advent 2022 einen Weihnachtsmarkt auf der Mindelburg eröffnen kann? Die personellen Kapazitäten im Kulturamt werden sich ja nicht erhöhen.

Christian Schedler: Wir werden nicht mehr, aber wir werden eine personelle Veränderung haben. Sabine Schneider (sie kümmert sich um viel Organisatorisches, die Red.) verlässt uns leider zum Jahresende. Die Stelle ist aber bereits mit einer neuen Kollegin nachbesetzt.

Der Weihnachtsmarkt wird vom Kulturamt der Stadt Mindelheim organisiert. Auch der Bauhof spielt eine wichtige Rolle. Machbar ist es. Die Grundfrage ist aber: Wie schnell schreiten die Planungen voran? Welche Kosten kommen auf uns zu? Was sagen die Händler und Gastronomen in der Innenstadt? Was sagt der Stadtrat angesichts der Haushaltszahlen? Wenn alles gut ausgehen sollte, dann wird dem nichts im Wege stehen. Wenn aber die Hürden nicht so schnell genommen werden können, macht man es halt später, sofern wir grünes Licht dazu bekommen.

Wie fielen die ersten Reaktionen auf Ihre Idee eines Weihnachtsmarktes auf der Mindelburg aus?

Christian Schedler: Ich selbst habe keine einzige Rückmeldung bekommen. Die Stadt wird sicher nichts machen, was gegen den Willen der Bürgerinnen und Bürger und der Einzelhändler und Gastronomen ist.

Und was ist, wenn Bürgerinnen und Bürger für die Mindelburg sind und Unternehmer der Innenstadt dagegen?

Christian Schedler: Dann wird man einen Ausgleich versuchen müssen. Dann müsste vielleicht in der Stadt ein kleiner Markt mit Verzehrbuden sein. Zudem würde nach wie vor das Adventsprogramm kultureller Art in der Stadt stattfinden. Das zu lösen wäre dann eine Aufgabe des Arbeitskreises.