Erinnerungen an die schönsten Momente des letzten Frundsbergfests 2018

Eigentlich wäre ganz Mindelheim gerade im Frundsbergfest-Fieber. Wir blicken zurück auf die schönsten Momente und Bildergalerien vom letzten Fest 2018.

Am Freitagabend zieht es die ersten Landsknechte, Marketenderinnen, Bauern, Edelleute und Besucher in die Mindelheimer Altstadt - und die Freude, dass das Fest nun richtig beginnt, ist groß. In diesem Jahr kann das Frundsbergfest wegen Corona leider nicht stattfinden. Wir blicken deshalb zurück und schwelgen in Erinnerungen an das Fest 2018.

Das Frundsbergfest findet nicht statt, aber Sie feiern trotzdem (im Gewand)? Dann schicken Sie uns doch ein Foto davon an redaktion@mindelheimer-zeitung.de (Betreff: Frundsbergfest), damit wir es veröffentlichen können. Schreiben Sie bitte dazu, wer auf den Bildern zu sehen ist und wer das Foto gemacht hat.

Hier sind die Bilder vom ersten Freitag:

38 Bilder Frundsbergfest: Superstimmung am ersten Freitag Foto: Johann Stoll

Die Menschen und Gesichter des Frundsbergfests hat unser Fotograf Andreas Lenuweit hier eingefangen:

131 Bilder Tausende beim Frundsbergfest in Mindelheim Foto: Andreas Lenuweit

Wer am Frundsbergfest-Samstag die Innenstadt betritt, trifft vor allem auf Bauern und Handwerker. Sie ziehen in die Stadt ein und bieten ihre Waren an - ein Spektakel, das auch viele Besucher anzieht:

44 Bilder Frundsbergfest: Bauern und Handwerker besetzen Mindelheim Foto: Axel Schmidt

Zum Frundsbergfest gehören nicht nur die Umzüge, sondern auch die Darbietungen und Schlachten der Landsknechte. Hier geht es zur Bildergalerie der Schlacht von Peutelstein:

100 Bilder Frundsbergfest in Mindelheim: Die Schlacht von Peutelstein Foto: Johann Stoll

Bestes Wetter, fröhliche Besucher und Teilnehmer: Einfach herrlich war der Festumzug am ersten Sonntag. Hier ist er noch einmal in Bildern zusammengefasst:

210 Bilder Frundsbergfest: So schön war der Umzug am ersten Sonntag Foto: Franz Issing

Damit der große Festumzug auch stattfinden kann, arbeiten viele Helfer im Hintergrund. In unserer Bildergalerie blickt man ein wenig hinter die Kulissen:

55 Bilder Frundsbergfest-Umzug: Die Helfer hinter den Kulissen Foto: Johann Stoll

Der Mittwoch zwischen den Festwochenenden gehört traditionell den Kindern. Auch die MZ macht mit beim traditionellen Kindernachmittag. Hier sind die Bilder vom letzten Mal:

57 Bilder Frundsbergfest: So lustig war der Kindernachmittag Foto: Johann Stoll

Die italienischen Fahnenschwinger Sbandieratori Sansepolcro sind ein fester Bestandteil des Mindelheimer Frundsbergfests. Hier gibt's ihre kunstvolle Darbietung noch einmal zum Nachschauen:

79 Bilder Frundsbergfest: Die italienischen Fahnenschwinger Sbandieratori Sansepolcro in Mindelheim Foto: Ulla Gutmann

Hier ist unsere Bildergalerie vom Festumzug am zweiten Wochenende:

54 Bilder So schön war es am zweiten Wochenende beim Umzug Foto: Axel Schmidt

Und hier noch ein Video, mit dessen Musik noch mehr Stimmung aufkommt:

Frundsbergfest Mindelheim im Jahr 2018

