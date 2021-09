Ersatzbau im Mindelheimer Stadtgraben sorgt für Diskussion

Plus Eigentlich soll der Mindelheimer Stadtgraben von Bebauung frei gehalten werden. Dennoch darf in der Teckstraße gebaut werden, und alles hat seine Richtigkeit.

Es war eine wegweisende Grundsatzentscheidung, die der Mindelheimer Stadtrat in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts gefällt hat. Im Altstadtrahmenplan hatten die Kommunalpolitiker im Interesse des historischen Stadtbildes festgelegt, dass der Stadtgraben grundsätzlich von Bebauung freizuhalten ist. Jetzt sorgt ein geplanter Neubau an der Teckstraße für Diskussionen.