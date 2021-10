Mindelheim

17:49 Uhr

Ertrunkener Bub in Mindelheim: Strafbefehle für zwei Frauen

Kerzen, Blumen und Teddys erinnerten im April an das furchtbare Unglück, das sich einen Monat zuvor in Mindelheim ereignet hat: Ein Zweijähriger war in den Mindelkanal gestürzt und ertrunken. Er hatte mit seiner Kindergartengruppe eine nahe gelegenen Spielplatz besucht.

Plus Im März war in Mindelheim ein kleiner Junge nach einem Sturz in die Mindel ertrunken. Wer ist schuld an seinem Tod? Das Amtsgericht hat darauf nun eine Antwort gefunden.

Von Johann Stoll

Das tragische Unglück vom März dieses Jahres in Mindelheim ist juristisch weitgehend aufgearbeitet. Die Staatsanwaltschaft Memmingen hat ihre Ermittlungen in dem Todesfall abgeschlossen, bei dem Ende März ein knapp zweijähriger Bub in die Mindel gefallen und an den Folgen gestorben war. Das Amtsgericht Memmingen hat nun Strafbefehle gegen zwei beschuldigte Frauen zugestellt.

