Fahrerin ignoriert Polizei-Sperre, Blaulicht und Martinshorn - und winkt zurück

Die Polizei wollte eine Frau aufhalten, die mit ihrem Auto bei Mindelheim Schlangenlinien fuhr. Doch das war gar nicht so einfach.

Eine "Verfolgungsjagd" der anderen Art hat die Mindelheimer Polizei am Mittwochmorgen erlebt: Eine junge Frau hat auf alle Anhaltesignale der Polizisten nicht so reagiert, wie sie eigentlich sollte. Im Gegenteil.

Aber von vorn: Am Mittwochmorgen erhielt die Polizei einen Anruf, dass auf der B16 in Richtung Mindelheim ein Auto in Schlangenlinien unterwegs war.

Die Polizei stellte ein Polizeiauto mit Blaulicht in den Weg

Um die Fahrerin, eine 25 Jahre alte Frau, zum Anhalten zu bewegen, sperrte die Polizei die Krumbacher Straße, indem sie ein Polizeiauto in den Weg stellte, dessen Blaulicht eingeschaltet war. Die Fahrerin blieb jedoch nicht stehen, sondern fuhr um das Dienst-Fahrzeug herum und setzte unbeirrt ihre Fahrt fort, heißt es im Polizeibericht.

Auch anschließend blieb die Frau nicht stehen - obwohl die Polizisten alle ihre Möglichkeiten nutzten: von eingeschaltetem Blaulicht bis hin zu Martinshorn, Anhaltesignalgeber und zusätzlicher Lichthupe. Die 25-Jährige war davon offenbar unbeeindruckt: Sie winkte lediglich in den Rückspiegel, heißt es weiter im Polizeibericht.

Erst an einer roten Ampel blieb die Fahrerin stehen

Erst eine rote Ampel, an der bereits mehrere Fahrzeuge standen, brachte die Frau zum Halten. Die Polizei reagierte schnell: Die Beamten öffnete die Fahrertür und zogen den Autoschlüssel aus dem Zündschloss.

Bei der Fahrerin stellten die Beamten dann deutliche Anzeichen eines Konsums berauschender Mittel fest. Im weiteren Verlauf wurde bei ihr eine Blutprobe entnommen. Den Fahrzeugschlüssel nahmen ihr die Polizisten bis auf Weiteres ab. Die Frau erwartet laut Polizei eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Die Mindelheimer Polizei sucht Zeugen oder Geschädigte

Bislang sind der Polizei keine Informationen über mögliche Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer bekannt. Diesbezügliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08621/7685-0 zu melden.