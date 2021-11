Familie ist nach Wasserschaden monatelang ohne eigenes Bad

Plus Nach einem Wasserschaden erlebt eine Mindelheimer Familie eine schwere Zeit. Eine von der Versicherung beauftragte Firma zeigt wenig Interesse daran, die Schäden rasch zu reparieren.

Sie haben viele Jahre für ihren großen Traum gespart: mehr Platz für sich und ihre vier Kinder in den eigenen vier Wänden. Emil S. und seine Frau Brigitte (Namen von der Redaktion auf Wunsch geändert) konnten ein Einfamilienhaus in Mindelheim kaufen. Die Freude über ihr neues Heim währte aber nicht lange. Ein zunächst unentdeckt gebliebener Wasserschaden sorgte dafür, dass die obere Etage des Hauses mehr als ein Jahr lang überhaupt nicht genutzt werden konnte. Nicht nur das: Die Familie hatte auch vier Monate lang kein Bad zur Verfügung.