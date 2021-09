Franz Josef Pschierer und die erkaltete Liebe beim ASM

Plus Der CSU-Politiker wurde bei der Wiederwahl als ASM-Präsident kräftig gerupft - obwohl es nicht einmal einen Gegenkandidaten gab. Der ASM hat dafür zwei Erklärungen.

Obwohl er keinen Gegenkandidaten hatte, erhielt Franz Josef Pschierer bei der Wiederwahl als Präsident des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes ASM lediglich 65 Prozent der rund 130 abgegebenen Stimmen (wir berichteten auf Bayern). Der Mindelheimer CSU-Politiker sieht zwei Gründe für das „mahnende Ergebnis“, wie der ASM selbst in einer Presseaussendung formuliert hat.