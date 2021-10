Mindelheim

17:53 Uhr

"Frisch gestrichen" und die ungewöhnlichen Jahreskonzerte in Mindelheim

Plus Das Orchester „Frisch gestrichen“ mit seinem Dirigenten Niels Schad begeistert in Mindelheim gleich dreimal sein Publikum.

Von Maria Schmid

Das Daumendrücken hat geholfen! Die Jahreskonzerte von „Frisch gestrichen fanden im Stadttheater Mindelheim statt. Wegen Corona zwar in ungewohnter Art und Weise – aber immerhin: 60 Musikerinnen und Musiker gibt es im Orchester und so spielten jeweils 20 aktive Orchestermitglieder gleich drei Konzerte an diesem Sonntag. Da konnten die geforderten Abstandsregeln auf der Bühne und beim Publikum eingehalten werden. Für die Gäste am Platz ein Genuss ohne Maske. Nach der zweijährigen Zwangspause spielten die Musiker so frisch, flott und farbenfroh, dass die Freude am Musizieren deutlich zu spüren war. Der Funke sprang sofort auf die Gäste über.

