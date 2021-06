Mindelheim

06:00 Uhr

Fronleichnam in Corona-Zeiten: Ein Brauch fällt im Unterallgäu aus

In der Monstranz wird das Allerheiligste an Fronleichnam durch den Ort getragen. Nicht jedoch in diesem Jahr. Wegen der Pandemie fallen die feierlichen Prozessionen wieder aus.

Plus Die Fronleichnams-Prozessionen können heuer nicht stattfinden. Sie haben für Gläubige jedoch eine große Bedeutung. Was es mit der jahrhundertealten Tradition auf sich hat.

Von Josef Hölzle

Zu den prächtigsten Festen im bayerischen Kirchen- und Brauchtumsjahr gehört traditionell der Fronleichnamstag. Die Katholiken feiern ihn alljährlich am zweiten Donnerstag nach Pfingsten, heuer also am 3. Juni. Im Mittelpunkt dieses Festtages stehen eigentlich farbenprächtige Prozessionen durch die Dörfer, Märkte und Städte. In diesem Jahr fallen sie allerdings – wie schon im Vorjahr – der Corona-Pandemie zum Opfer. Doch Fronleichnam bleibt als „Hochfest des Leibes und Blutes Christi“ ein wichtiger Feiertag, auch wenn die farbenfrohe Ausführung derzeit nicht möglich ist. Zur Feier des Festtages seien deshalb mit einer Rückschau quasi „normale Zeiten“ in Erinnerung gerufen - und was es mit der jahrhundertealten Tradition der Prozessionen auf sich hat.

