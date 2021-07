Mindelheim

Gewinnen Sie Tickets für den Tag der offenen Tür auf der Mindelburg

Plus Der Ansturm auf die Tickets für den "Tag der offenen Tür" auf der Mindelburg war riesig. Die MZ verlost exklusiv Karten für die begehrten Führungen.

Es dauerte keine Stunde, da waren bei der Stadt am gestrigen Donnerstag alle Tickets für die Besichtigung der Mindelburg vergeben. Am Samstag, 31. Juli, ist die Mindelburg erstmals wieder nach Jahrzehnten für die breite Öffentlichkeit zugänglich. Der erwartete Ansturm auf die Karten hat sich bewahrheitet. Wegen Corona wird es nur geführte Touren durch den Palas geben. Und in jeder Tour werden nicht mehr als zehn Besucher dabei sein können. Einfach so im Laufe des Tages vorbeischauen und erwarten, man könne in die Burg, wird nicht gehen. Die Leserinnen und Leser der Mindelheimer Zeitung haben aber die Chance, eine von zusätzlich zehn Eintrittskarten zu ergattern.

