Gibt es am Landratsamt in Mindelheim zu viel oder zu wenig Personal?

Plus Ein Gutachter sind in verschiedenen Abteilungen des Unterallgäuer Landratsamtes Handlungsbedarf.

Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband (BKPV) hat die Stellenausstattung am Unterallgäuer Landratsamt unter die Lupe genommen. Den Auftrag dazu hatte der Personalausschuss bereits Anfang 2019 erteilt, wegen Corona hatte sich die Untersuchung dann aber verzögert. In der jüngsten Sitzung des Personalausschusses wurden nun erste Ergebnisse vorgestellt.