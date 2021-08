Mindelheim

17:12 Uhr

Hermine Nertinger ist Mindelheims jüngster „TV-Star“

Plus Die 15 Monate alte Hermine Nertinger hat schon in zwei Fernsehreihen mitgespielt. Eine Komparsin zu sein, macht ihr genauso viel Spaß wie ihrer Mutter Yvonne.

Von Melanie Lippl

Als der Entführer sie aus ihrem Bett nimmt, strahlt ihn Hermine freudig an. Obwohl sie erst ein halbes Jahr alt ist, weiß sie, dass der Mann gar nicht so böse ist, wie er tut. Sie hat ihn nämlich vorher schon kennengelernt – denn er ist ein Schauspieler und sie spielt das Baby, das in der Filmszene entführt werden soll. Hermine Nertinger ist damit vermutlich Mindelheims jüngster „TV-Star“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

