Mindelheim

vor 17 Min.

Hier gibt es ein Rennrad schon für 115 Euro

Plus Der Velo-Club Mindelheim bringt bei seiner Versteigerung verlorene Räder wieder unters Volk - heuer sogar einen Oldtimer.

Von Wilhelm Unfried

Ein Rennrad für 115 Euro? Wo gibt es so etwas? Nun nicht jeden Tag, man muss schon etwas Geduld haben. Einmal im Jahr versteigert der Velo-Club Mindelheim öffentlich Fahrräder, die sich im Fundbüro der Stadt angesammelt haben. Und so kann der Experte schon ein echtes Schnäppchen machen. Aber auch wer nur einen Drahtesel braucht, um sich in der Stadt fortzubewegen, kommt auf seine Kosten.

