Hier kann man einem Holzkünstler über die Schulter schauen

Am Samstag zeigt der Künstler Markus Brinker auf dem Mindelheimer Marienplatz, wie eine Skulptur entsteht. Die Aktion ist Teil von "Sommer in der Stadt".

Die Kultur kehrt zurück, der Sommer in der Stadt ist vor allem ein Genuss für die Ohren. Konzerte im Kolleghof finden statt, aber auch Straßenmusik auf dem Marienplatz. Kommenden Samstag kommt nun auch die Bildhauerei zu ihrem Recht. Der Holzkünstler Markus Brinker aus Dinkelscherben zeigt am 17. Juli von 16 bis 19 Uhr auf dem Marienplatz, wie eine solche Skulptur aus Holz entsteht. Dem Künstler kann man also gewissermaßen über die Schultern schauen und erleben, wie aus einem Stück Holz Kunst wird. Auch einige seiner Werke werden ausgestellt.

Markus Brinker ist Mitglied des Mindelheimer Kunstvereins

Brinker ist in Mindelheim kein Unbekannter. Er gehört seit Jahren dem Kunstverein als Mitglied an. Der Künstler will Kunst ausstellen, die den Menschen guttut. Seine Ideen schöpft er aus der Formenvielfalt der Natur. Er strebt mit seinen Arbeiten keine politische oder gesellschaftskritische Auseinandersetzung an, will die Sinne nicht belasten, sondern „Seelenfutter“ schaffen. „Ich hab oft bei Ausstellungen Menschen bei meinen Objekten beobachtet, die sagten, das tut einfach gut. Und genau das will ich: Mit meinen Objekten einen schönen Moment schenken. Und genau das tut letztlich auch mir gut.“

In Oberschönenfeld hat Brinker entlang eines drei Kilometer langen Meditationswegs zwölf Stelen geschaffen. (mz)





