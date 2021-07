Mindelheim

11:15 Uhr

Hilfloser Mann: Feuerwehr bricht Wohnung in Mindelheim auf

Die Freiwillige Feuerwehr Mindelheim hat am Samstagnachmittag die Wohnungstür eines 75-Jährigen aufgebrochen. Dieser befand sich laut Polizei in einer Notlage.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei haben einem 75-Jährigen geholfen, der sich in seiner Wohnung in Mindelheim in einer Notsituation befand.

In einem Mehrfamilienhaus in Mindelheim hat ein aufmerksamer Nachbar am Samstagnachmittag Hilferufe gehört und einen Notruf abgesetzt. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Mindelheim im Einsatz, die die Wohnungstür gewaltsam öffnete. Wie die Polizei mitteilt, konnte dem 75-jährigen Bewohner, der sich in einer Notsituation befand, geholfen werden. Zur Art der Notsituation machte die Polizei keine Angaben. (mz)

Themen folgen