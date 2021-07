Mindelheim

In Mindelheims Bergwaldgärten sollen wieder mehr Obstbäume

Mehr Obst an Mindelheims Bergwaldgärten: Der Bund Naturschutz macht dazu ein Angebot.

Plus Der Bund Naturschutz startet das Projekt „Vielfaltobst“. Darin geht es auch um die Geschichte der Gärten. Die Stadt Mindelheim unterstützt es und macht sogar Geschenke.

Mindelheim Die Gärten entlang des Mindelheimer Bergwaldes sind reich an Kultur und haben einiges an Geschichte auf dem Buckel. Einst haben die Bewohnerinnen und Bewohner der Altstadt hier Obst und Gemüse angebaut. Doch das ist lange her. Inzwischen dienen die Gärten größtenteils der Naherholung, viele Obstbäume sind verschwunden oder überaltert. Mit dem Projekt „Vielfaltobst“ würde die Ortsgruppe Mindelheim des Bund Naturschutz (BN) das aber gerne ändern. Auch die Stadt ist im Boot.

