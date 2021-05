Mindelheim

06:19 Uhr

In der Katharinenkapelle hängt die Mindelheimer Prominenz an der Decke

Plus Die Katharinenkapelle in Mindelheim ist ein Bau mit vielen Besonderheiten – und leider in einem schlechten Zustand.

Von Franz Issing

Ein Besucher kritisierte jüngst in einem Brief an die Kirchenstiftung St. Stephan den „jämmerlichen Zustand“ der Katharinenkapelle und des mit dem Gotteshaus verbundenen kleinen Anbaus, der im Besitz einer Erbengemeinschaft ist. Der Zahn der Zeit hat deutliche Spuren an dem schlichten Achtecksbau mit Zeltdach hinterlassen, den Maria Gräfin von Schwarzenberg, die Gemahlin des Freiherrn Christoph Fugger von Kirchberg-Weißenhorn zu Ehren der Heiligen Katharina 1606 auf eigene Kosten auf dem Sattel des einstigen Siechen-Kreuzbergs errichten ließ. Mit einer schnellen Sanierung ist nicht zu rechnen, obwohl die Kapelle einige Besonderheiten aufweist.

