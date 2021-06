Mindelheim

26.06.2021

In diesem neuen Angebot in Mindelheims Innenstadt ist Musik drin

Plus Unter dem Motto „Sommer in der Stadt“ füllen bis September Straßenmusiker die Mindelheimer Altstadt mit Musik und – so hofft das Kulturamt – auch mit Leben.

Von Sandra Baumberger

Wer an den kommenden Wochenenden durch Mindelheim schlendert, sollte seine Augen und vor allem Ohren offen halten. Denn bei schönem Wetter liegt Musik in der Luft: Unter dem Motto „Sommer in der Stadt“ treten in der Altstadt die unterschiedlichsten Straßenmusiker auf. Außerdem sind im Juli kostenlose Konzerte im Kolleghof geplant.

