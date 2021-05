Jetzt wird geklärt, wo in Mindelheim was leer steht?

Im Mindelheimer Rathaus soll systematisch und langfristig ein Flächen- und Leerstandsmanagement aufgebaut werden. Wie dabei auch die Eigentümer mithelfen sollen.

Die Mindelheimer Stadtverwaltung will ein langfristig orientiertes Flächen- und Leerstandsmanagement aufbauen. Um eine genaue Kenntnis der vorhandenen Innenpotenziale zu gewinnen, sollen in den kommenden Monaten Leerstände, untergenutzte oder brachgefallene Grundstücke und Immobilien im gesamten Stadtgebiet erfasst werden. Das teilte die Stadt jetzt mit.

Die Potenziale der Mindelheimer Innenstadt sollen besser genutzt werden

Dazu sind Erhebungen im gesamten Stadtgebiet vorgesehen. Das Büro Dr. Manfred Heider aus Augsburg ist mit dem Aufbau des Flächen- und Leerstandsmanagements der Stadt Mindelheim beauftragt und wird die Erhebungen im Stadtgebiet vornehmen. Für die Zukunft Mindelheims und eine nachhaltige Stadtentwicklung sei die Nutzung der Innenpotenziale Chance und Aufgabe zugleich.

Aus diesem Grund werden die Eigentümer gebeten, bei den erforderlichen Arbeiten behilflich zu sein und die Arbeiten bei Bedarf zu unterstützen. Die Mitarbeiter des beauftragten Büros führen einen Ausweis der Stadt Mindelheim zum Nachweis der Legitimation ihrer Erhebungen mit sich.

Was der Strukturwandel in Mindelheim bewirkt

Die demografische Entwicklung, der Strukturwandel in Einzelhandel und Gewerbe und sich ändernde Wohnanforderungen führen auch in Mindelheim zu Veränderungen in den Grundstücks- und Gebäudenutzungen. So entstanden und entstehen sowohl in der Innenstadt und der Kernstadt Mindelheim als auch in den dörflich geprägten Stadtteilen Leerstände, untergenutzte oder brachgefallene Grundstücke und Immobilien. Hier gilt es laut Stadt einerseits geeignete Nachnutzungen zu finden und Verödungen zu vermeiden, „andererseits bieten sich daraus auch innerörtliche Potenziale“.

Diese Innenpotenziale bieten nach Überzeugung von Bürgermeister Stephan Winter Chancen für Entwicklungen und Stärkung der betroffenen Standortbereiche und könnten in gewissem Umfang eine Alternative und Ergänzung der weiteren Siedlungsentwicklung in Neubaugebieten darstellen. „Durch die Inwertsetzung von Innenpotenzialen kann der Flächenverbrauch verringert und vorhandene Infrastruktur im Siedlungsbestand kostengünstiger genutzt werden“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. (mz)

