Kiloweise Bücher für den guten Zweck beim MZ-Bücherflohmarkt

Im Innenhof der Mindelheimer Zeitung wartet am Samstag beim Bücherflohmarkt die Urlaubslektüre. Der Erlös geht an die Kartei der Not.

Die Urlaubszeit nähert sich mit Riesenschritten. Und egal, ob man nun verreist oder das schöne Unterallgäu genießt – die richtige Lektüre gehört zu schönen Ferien in jedem Fall dazu.

Für alle, die noch nach spannender Urlaubslektüre suchen und dabei Gutes tun wollen, bietet sich am Samstag, 17. Juli, eine gute Gelegenheit. Denn von 10 bis 14 Uhr findet im Innenhof der Mindelheimer Zeitung in der Dreerstraße 6 ein Bücherflohmarkt statt. Organisatoren sind Marcus Barnstorf und Andy Zündt von der Unterallgäu Rundschau, die kistenweise gut erhaltene Bücher spenden. Weitere Bücherspenden kommen von den Kolleginnen und Kollegen des Verlags Hans Högel KG und der Mindelheimer Zeitung.

Beim Bücherflohmarkt wird mit der Waage abgerechnet

Die Auswahl ist groß: Vielleicht planen Sie gerade einen Städtetrip nach London und könnten noch einen passenden Reiseführer gebrauchen? Oder Sie kochen gerne und suchen in einem der Kochbücher Inspirationen für neue kulinarische Genüsse? Oder sie entspannen am liebsten bei der Lektüre eines spannenden Krimis – oder aber, indem Sie in einem schönen Bildband blättern? Beim Bücherflohmarkt ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei. Auch Kinder- und Jugendbücher wie die Abenteuer der „Drei Fragezeichen“ oder von Anne und Philipp aus der Reihe „ Das magischen Baumhaus“ finden sich in den Kartons.

Abgerechnet wird mit der Waage, denn das Gewicht entscheidet über den Preis. Ein dicker Schmöker kostet mehr als ein schmales Bändchen. Doch keine Sorge: Pro Kilo wird nur ein Euro fällig, sodass man die Frage, ob’s auch ein bisschen mehr sein darf, wohl getrost mit ja beantworten kann. Zumal der gesamte Erlös einem guten Zweck zugutekommt. Er fließt an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Mit dem Geld kann Menschen aus der Region geholfen werden, die unverschuldet in Not geraten sind. (jsto, baus)