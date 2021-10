Klamottentausch in Mindelheim: So ist Mode schick und nachhaltig

Plus Bei der Tauschparty in der Mindelheimer Kulturfabrik genossen die Gäste Mode und Musik.

Es war bereits die zweite Klamottentauschparty, die Organisator Markus Putz und sein Team in der Mindelheimer Kulturfabrik veranstaltet haben und alle sind sehr zufrieden: „Diesmal haben sich sogar noch mehr Leute angemeldet als beim ersten Mal“, freut sich Putz. Dahinter stecke das Ziel, „den oftmals sinnlosen Konsum ein wenig einzudämmen“. Man sei doch selbst hin und wieder über den vollen Kleiderschrank genervt.