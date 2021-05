Mindelheim

Klinik-Mitarbeiter in Mindelheim und Ottobeuren sind tief enttäuscht

Neben den Mitarbeitern der Krankenhausküchen in Mindelheim und Ottobeuren sollen auch deren Kollegen aus der Zentralen Reinigung, der Bettenzentrale und der Hauswirtschaft künftig in Tochterfirmen arbeiten.

Plus Seit die Geschäftsführung der Allgäu Kliniken bekannt gegeben hat, dass Abteilungen ausgelagert werden, sind die Befürchtungen bei Beschäftigten groß.

Von Johann Stoll

Die Enttäuschung sitzt tief bei vielen der 34 Betroffenen, seit ihnen die Geschäftsleitung der Allgäu Kliniken vorige Woche eröffnet hat, dass ihre Arbeitsplätze an den Klinikstandorten Mindelheim und Ottobeuren von August an ausgelagert werden. Dass ausgerechnet jetzt in der für alle anstrengenden Corona-Zeit ein solches Signal von der Geschäftsführung kommt, hat die Mitarbeiter schwer getroffen.

