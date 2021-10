Mindelheim

Mehr Platz ist Kreisräten wichtiger als Optik

So sieht das Landratsamt in Mindelheim aktuell aus. Um Platz für weitere Büros zu schaffen, soll das Hauptgebäude, das hier zu sehen ist, um ein viertes Stockwerk erweitert werden.

Plus Bei der geplanten Aufstockung des Landratsamtes in Mindelheim legen die Mitglieder des Bauausschusses Wert darauf, möglichst viele zusätzliche Büros zu schaffen – und machen dem Architekten einen Alternativvorschlag.

Von Sandra Baumberger

In der jüngsten Sitzung des Kreis-Bauausschusses hat Jochen Schurr von m2s-Architekten in Marktoberdorf den Plan für die Aufstockung des Landratsamtes in Mindelheim präsentiert. Dieses soll wie berichtet um ein viertes Stockwerk erweitert werden, um so den chronischen Platzmangel in der Behörde zumindest ein wenig abzumildern. Mit seinem Entwurf konnte er allerdings nicht bei allen Mitgliedern des Bauausschusses punkten. Das hatte jedoch weniger mit der Optik an sich zu tun als mit ganz pragmatischen Überlegungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

