Mehr Sommer, weniger Autos in Mindelheims Innenstadt

Mindelheim startet Versuch für weniger Verkehr in der Altstadt. Die Verkehrsschilder stehen schon bereit - und bald geht es los. Das ist geplant.

Sobald alle neuen Verkehrsschilder montiert sind, kann es losgehen: In Mindelheim ist im Mai der Versuch gestartet, die Innenstadt an den Wochenenden von Autoverkehr zu entlasten. Grundsätzlich gilt bis September: Samstags ab 16 Uhr bis Sonntag 23 Uhr ist die Einfahrt durch das Obere Tor in die Altstadt nur für Anlieger zulässig. Die Ausfahrt über das Obere Tor ist somit gesperrt.

Zwischen Oberem Tor und Steinstraße in Richtung Unteres Tor verläuft eine Einbahnstraße. Die Durchfahrt vom Marienplatz in Richtung Oberes Tor ist nicht möglich. Aus der Lauten-, Pfarr- und Dreerstraße kommend verläuft die vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts. Aus der Steinstraße kommend verläuft die vorgeschriebene Fahrtrichtung links, berichtete die Stadt auf Anfrage.

Radfahrer sind von den Einbahnstraßen-Regelungen ausgenommen

Die Einfahrt durch das Untere Tor in Richtung Innenstadt ist gesperrt, die Ausfahrt jedoch möglich. Die genannten Regelungen gelten ausschließlich für alle Arten von Kfz. Radfahrer sind davon ausgenommen. Auch Anlieger dürfen einfahren.

Der Stadtrat erhofft sich von dem Versuch mehr Leben in der Innenstadt, weil Gaststätten so mehr Freischankflächen nutzen können. Derzeit ist das aber wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. Der Einzelhandel ist nach Überzeugung der Stadt nicht betroffen, weil die neuen Verkehrsregelungen erst nach Ladenschluss greifen.

