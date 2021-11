Mindelheim hat eine neue Band – dank Corona

Plus Die Mindelheimer „Brass-WG“ hat demnächst ihren ersten Auftritt. Was es mit der neuen Band auf sich hat und warum die Corona-Krise Geburtshelferin gespielt hat.

Mindelheim besitzt seit Jahrzehnten für eine Stadt mit rund 15.000 Einwohnern eine ungewöhnlich aktive Musikszene. Viele der Akteure kennen sich von Kindheitsbeinen an oft als Ministranten von St. Stephan, haben immer schon gerne zusammen Musik gemacht und sich auch später nie aus den Augen verloren. Jetzt bekommt diese lebhafte Szene einen weiteren Aufschwung. Und so erstaunlich es klingen mag: Das hat viel mit der Corona-Krise zu tun.